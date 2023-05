Statale 16- un camion perde un carico di pasta, rallentamenti

Questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, si sono verificati rallentamenti e difficoltà nella viabilità a causa della perdita di un carico di pasta trasportato da un camion in direzione Nord.

L’episodio si è verificato prima dell’uscita per l’aeroporto di Palese, causando disagi e problemi nella circolazione dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari e per gestire la viabilità, al fine di limitare l’impatto dell’accaduto sull’afflusso del traffico. Inoltre, sono intervenuti anche gli operatori dell’Anas, impegnati a ripristinare la normale circolazione lungo la statale.

L’incidente ha causato notevoli disagi per l’intera zona, dal momento che la Statale 16 è una delle arterie principali che collega la città di Bari all’hinterland e ad altre importanti arterie stradali della Puglia. La perdita del carico di pasta ha costretto i veicoli a procedere con estrema cautela, causando rallentamenti e ingorghi nella zona.

Secondo quanto specifica la Polizia Locale di Bari sul suo canale Telegram il traffico è stato deviato all’uscita C di via Napoli. Consigliato come percorso alternativo l’itinerario Palese-Macchie.