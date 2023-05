In nottata lancio di bottiglie e pietre verso i bus: “Ormai questo è diventato uno sport a Taranto”

Due episodi che lasciano sgomenti. Due episodi accaduti in due momenti diversi e che avrebbero potuto causare danni non solo agli autisti dei bus di Kyma Mobilità ma soprattutto ai passeggeri. Le foto che ci sono giunte nelle primissime ore della mattinata odierna sono un pugno allo stomaco alla luce dei grandi trionfalismi dopo lo sbarco dei turisti a Taranto di una nave da crociera che ha fatto gridare a più di qualche politico tarantino alla rinascita della città.

Così siamo di nuovo a scrivere di lanci di oggetti contro i pullman di linea urbana. Nel primo episodio un pullman è stato oggetto di un lancio di una bottiglia di birra intorno alle ore 23.30 nei pressi di Piazza Fontana in Città Vecchia. La bottiglia ha colpito il finestrino lato guidatore mandandolo in frantumi. Tanto spavento per il malcapitato operatore che però pare abbia avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.



Il secondo episodio, sempre nella serata di ieri, invece si è verificato nel quartiere Tamburi, in periferia della città. In questo caso un sasso grande quanto una pallina di tennis ha colpito uno dei vetri lato passeggeri. Il sasso ha attraversato il mezzo che per un caso non ha colpito i passeggeri a bordo.



“E’ diventato uno sport per i tarantini – ha detto a PugliaPress Antonio Schiano RSA di UIL Trasporti Taranto – quello del lancio di oggetti contro i mezzi di trasporto urbano. Viviamo nel terrore che ci possa accadere qualcosa di brutto in qualunque momento. Non c’è una spiegazione del perché questi vandali abbiano deciso di prenderci di mira. La questione è di grave serietà perché mette a rischio non solo noi autisti ma anche i passeggeri che sono a bordo. Non è il primo episodio ma uno dei tanti in questi ultimi mesi. Siamo esausti”.