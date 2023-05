Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano: opere completate all’83,83%

La realizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano sta procedendo con successo. Le lavorazioni edilizie delle 134 degenze del piano terra sono state concluse, mentre i lavori per le restanti 165 degenze situate al primo piano sono in uno stato avanzato di completamento e allestimento. I lavori stanno progredendo sia all’interno dell’edificio principale che nelle aree esterne, compresi i parcheggi e le aree perimetrali.

Attualmente, lo stato di avanzamento complessivo dell’opera è dell’83,83%. La data prevista per il completamento dei lavori rimane il 24 luglio 2023, e sono già trascorsi 1.616 giorni dall’inizio dei lavori il 11 dicembre 2018, corrispondenti al 95% dei 1.686 giorni totali di durata prevista per il cantiere.

Per quanto riguarda la forza lavoro impiegata, nel periodo compreso tra il 16 aprile 2023 e il 10 maggio 2023, sono state impiegate in media 174 maestranze al giorno, con un picco massimo di 252 unità. Le presenze medie giornaliere delle maestranze nel mese di aprile sono state di 180 su 24 giorni lavorativi, mentre nei primi 10 giorni di maggio sono state di 182 su 8 giorni lavorativi.

La Direzione Lavori ha effettuato verifiche e analisi sullo stato di avanzamento delle lavorazioni nei quattro livelli dell’edificio, oltre al piano copertura. Sono state controllate le opere edili interne ed esterne, nonché la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici, in particolare l’impianto idrico-sanitario, l’impianto aeraulico (per il trattamento dell’aria negli ambienti), la rete fluidi, gli scarichi e le reti meteoriche.

Le opere strutturali sono state completate al 99% in tutti i livelli. Il completamento delle opere edili interne varia a seconda del livello: 65% nel seminterrato, 82% al piano terra, 80% al primo piano, 83% al secondo piano e 91% al piano copertura. I lavori per gli impianti elettrici e meccanici sono in fase avanzata, con un completamento compreso tra il 70% e il 95% nei diversi livelli. La Centrale Trattamento Aria, dotata di unità di trattamento aria, ventilatori, termovettori e isolamenti, è praticamente completata. Sono stati raggiunti buoni progressi anche per il polo tecnologico, il vano di collegamento con il corpo ospedaliero e l’isola ecologica, con una parte strutturale completata al 99%, opere edili al 72%, impianti elettrici al 70% e impianti meccanici all’82%. La cabina di trasformazione è ad un obiettivo di completamento dell’86%.

Le pareti e le facciate esterne delle murature perimetrali sono state finite, mentre le partizioni interne in fibrogesso e cartongesso sono state completate in tutti i blocchi dell’edificio. Attualmente, si sta procedendo alla posa in opera di controsoffittature, rivestimenti e pavimenti. Secondo il cronoprogramma, entro la fine di maggio sarà completata l’installazione dei serramenti esterni e dei lucernari del piano copertura, mentre è già iniziata la posa di quelli interni nei quattro livelli dell’edificio.

Nelle aree esterne, comprese le aree perimetrali dell’edificio principale e i parcheggi, sono in corso le operazioni di sistemazione degli assi stradali di collegamento, la pavimentazione dei percorsi pedonali e la realizzazione di una pista ciclabile. Gli scavi per le Zone di espansione idraulica 1-2 sono stati completati e queste zone saranno utilizzate per raccogliere e riutilizzare le acque piovane, contribuendo alla sostenibilità dell’opera. I lavori per l’edificio H, che sarà destinato ad un asilo a servizio della struttura ospedaliera, sono in fase di rifinitura. Complessivamente, l’avanzamento dell’opera presenta un notevole incremento rispetto al mese precedente.