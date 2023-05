Conserva (Lega) critica la Regione Puglia per il controllo dei fondi del Pnrr e la gestione sanitaria

Il consigliere regionale Giacomo Conserva, presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale, insieme ai colleghi Gianni De Blasi, Fabio Romito e Joseph Splendido, ha espresso profonda preoccupazione in merito alla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) da parte della Regione Puglia. Questo intervento arriva dopo la dura relazione della Corte dei conti che ha evidenziato ritardi e criticità nella gestione degli investimenti e nell’utilizzo dei fondi.

Conserva ha sottolineato le conseguenze negative di tale situazione, citando l’Agenas, l’agenzia del Ministero della Salute, che ha bocciato la gestione del Pnrr sanitario da parte della Regione Puglia a causa dei gravi ritardi. Inoltre, ha evidenziato che la Corte dei conti ha confermato una conduzione poco trasparente, formalistica e poco razionale, con anomalie e criticità nelle modalità operative di monitoraggio dei fondi.

Il consigliere regionale ha sollecitato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e la sua giunta a potenziare l’attività di controllo sulle procedure del Pnrr. Ha sottolineato l’importanza della trasparenza e del monitoraggio dei fondi per prevenire rischi corruttivi e ha chiesto controlli rigorosi ed efficaci per garantire la massima chiarezza sugli atti amministrativi.

Conserva ha inoltre evidenziato i ritardi che stanno causando gravi disagi ai territori in termini di assistenza sanitaria ai cittadini, citando l’esempio del rallentamento dei lavori e della pianificazione per il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Ha sottolineato che gli obiettivi da raggiungere sono ancora lontani e ha richiesto un’immediata azione per affrontare tali criticità.

Il consigliere regionale Giacomo Conserva è anche membro della Commissione Sanità della Regione Puglia e si impegna a continuare a monitorare attentamente la situazione e a fare pressioni affinché vengano adottate misure correttive per garantire una corretta gestione dei fondi del Pnrr e un miglioramento del sistema sanitario regionale.