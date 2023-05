Confagricoltura Puglia protesta a Bari sotto l’Assessorato all’Agricoltura

Confagricoltura Puglia protesta domani, 18 maggio, a Bari sotto l’Assessorato all’Agricoltura (ore 10, Lungomare Nazario Sauro n. 47) per chiedere rispetto e soluzioni per l’agricoltura pugliese in crisi. Gli agricoltori arriveranno da tutte le province della regione.

Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia, spiega che la manifestazione è motivata dal mal governo della Regione Puglia, che non offre una prospettiva affidabile alle aziende agricole, nonostante l’impegno dell’assessore Donato Pentassuglia. Lazzàro denuncia le difficoltà delle principali filiere produttive, causate dalla contrazione dei prezzi e dall’aumento dei costi di produzione.

Lazzàro lamenta anche la mancata attivazione delle misure a superficie nel nuovo Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 (ex PSR), fondamentali per sostenere le coltivazioni biologiche e integrate. Temendo una nuova disastrosa esperienza come quella del PSR 2014-2022, Lazzàro chiede di far partire la nuova programmazione europea.

Lazzàro critica inoltre la situazione dei Consorzi di bonifica commissariati, che inviano cartelle di pagamento agli agricoltori senza fornire servizi di manutenzione del territorio. Lazzàro si domanda quale sia la politica della Regione Puglia sull’acqua e sull’irrigazione, visto che il costo dell’acqua aumenta.

Lazzàro conclude con il riferimento al Piano di rigenerazione del Salento e alla questione Xylella, che dimostrano il disastro del governo Emiliano.