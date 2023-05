Incontri sulle tecniche di difesa fitosanitaria della vite. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria organizza due incontri sulle tecniche di difesa fitosanitaria della vite a maggio. Il 23 maggio 2023 si parlerà di come combattere gli insetti del vigneto e il 30 maggio 2023 di come prevenire e curare le malattie causate da funghi e batteri. Gli incontri si terranno presso la sede dell’ente a Manduria, dalle 17,30, e saranno condotti dagli agronomi Nicola Scarano e Tommaso Galliotta, con la moderazione di Iaele Scaglioso, ufficio agrario del Consorzio.

Novella Pastorelli, presidente del Consorzio, sottolinea l’importanza della viticoltura per l’agricoltura e il territorio pugliesi e l’obiettivo di una difesa fitosanitaria sostenibile. Invita i soci a partecipare agli incontri per apprendere le buone pratiche agronomiche da applicare in vigna. Ricorda inoltre che il Consorzio ha finanziato quest’anno 7 corsi per soddisfare le richieste dei suoi associati.