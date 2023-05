Il premio Nobel per la Fisica 2021 a Bari!

BARI – «Sono legato a questa università dall’amicizia con tanti colleghi e da tante collaborazioni». Con queste parole il premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi, questo pomeriggio ha ringraziato l’università Aldo Moro di Bari il cui rettore, Stefano Bronzini, gli ha consegnato il Sigillo d’oro. Lo scienziato è stato accolto con un grande applauso e una standing ovation. Subito dopo ha cominciato la sua lectio magistralis dal titolo ‘Scienza e pace’.

Parisi, Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, era già stato invitato all’inaugurazione dell’anno accademico nel dicembre di quello stesso anno, ma fu costretto a collegarsi soltanto in videoconferenza. “Ho avuto un piccolo inconveniente per il quale sono dovuto rimanere a casa. Sono molto affezionato alla città di Bari”, disse Parisi.

Da oltre 17 anni collabora infatti con Paolo Facchi e Saverio Pascazio, professori di fisica teorica dell’Università di Bari e associati all’Istituto nazionale di fisica nucleare. Al dipartimento barese di Fisica, inoltre, il premio Nobel ha condotto numerosi incontri e seminari per colleghi e studenti. Giorgio Parisi è un fisico italiano nato a Roma nel 1948.

È noto soprattutto per i suoi studi sulla fisica teorica, in particolare sulla teoria della materia condensata, la teoria del caos e la fisica delle particelle elementari.

Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera accademica, tra cui il Premio Nobel per la fisica nel 2021, che ha ricevuto insieme ai colleghi Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe per i loro contributi nello studio dei modelli climatici. Parisi ha sviluppato numerose teorie in fisica teorica, in particolare sulla complessità della materia condensata, l’irregolarità e il caos nei sistemi dinamici e la turbolenza.

Ha anche contribuito alla teoria dei campi quantistici, alla fisica statistica e alla teoria delle particelle elementari.

Inoltre, Parisi ha preso parte alla redazione di numerosi testi accademici e ha collaborato con molti scienziati in tutto il mondo.

È stato anche professore di fisica presso l’Università di Roma “La Sapienza” e presso l’Università di Parigi-Sud.