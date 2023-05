Entrano in uno scantinato di Paolo VI e ci trovano la droga

Incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato nel Capoluogo, con particolare attenzione a quei quartieri dove abitualmente questa illecita attività ha maggior impulso.

Ieri sera l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile si è rivolta al Quartiere Paolo VI.

I poliziotti, conoscendo bene il territorio, hanno perlustrato le zone che anche in un recente passato sono state teatro di attività di spaccio.

In viale Cannata, controllando alcuni scantinati, i Falchi ne hanno trovato uno con una porta in ferro che non presentava nessun lucchetto.

Insospettiti sono entrati recuperando circa 800 grammi di hashish divisi in panetti e piccoli cilindri, 25 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere spacciata e tutto il necessario per il confezionamento.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

Indagini in corso per accertare chi avesse la disponibilità dell’hashish e della cocaina.