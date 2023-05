Chi si recava a Taranto ai Giardini Virgilio, per una passeggiata o per godersi in momento di relax, da oggi non potrà più farlo. Almeno per ora. La motivazione, “motivi di sicurezza” di natura elettrica. A detta dell’assessore Azzaro, il tutto verrà ripristinato prima possibile dall’Enel.

