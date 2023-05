Intervista inedita a Fortunato Costantino, candidato sindaco a Crispiano, con un finale inaspettato

Medico, trasfusionista al Moscati di Taranto, è stimato da tutti i suoi concittadini, inclusi i suoi attuali avversari politici della prossima competizione elettorale.

Messaggi di sostegno per il suo costante lavoro di trasfusionista, anche da centinaia di persone da tutta la provincia, molte affidano la loro salute alla sua attività medica.

Il dott. Fortunato Costantino si racconta a Puglia Press, soprattutto come uomo, ancor prima di politico candidato alla poltrona di primo cittadino nella sua Crispiano con la lista civica Insieme e l’obiettivo di togliere la fascia di primo cittadino al sindaco uscente Lopomo.

La storia di Fortunato Costantino è quella di una famiglia di giovani emigranti che si trasferisce in Francia per mancanza di lavoro ed è lì che lui nasce.

I genitori tornano nel paesello quando lui ha sei anni ed aprono una salumeria in Via Martina.

La laurea e subito dopo il lavoro presso il Moscati.

La sua passione per la politica e la voglia di cambiare la città nella quale vorrebbe che i suoi figli rimanessero e non costretti ad andarsene via.

Non è mai stato candidato, ma gli riconoscono la coerenza di essere rimasto sempre fedele alle sue idee, avvalorata dalla sua convinzione che sono le persone a prevalere sui simboli piuttosto che il conrario.

Affronta una competizione elettorale dall’esito incerto che si risolverà all’ultimo voto.

Tredicimila cittadini circa chiamati alle urne, con una popolazione assottigliatasi negli ultimi anni, in quanto tanti giovani sono andati via per mancanza di opportunità.

Il messaggio di auguri della premier Meloni ed il sostegno soprattutto degli amici.

Una storia d’altri tempi con un finale inaspettato che non vi vogliamo anticipare.