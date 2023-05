Taranto si riversa sulle spiagge: dopo la pioggia incessante che ha costretto il Concertone del Primo Maggio ad uno stop, in Puglia sembra esser finalmente giunta la bella stagione. Il termometro oggi, fra la mattinata e il primo pomeriggio, si è stabilizzato attorno ai 25 gradi, superandoli persino durante alcuni picchi.

Questo, per il pugliese, non può che significare una cosa: spiaggia, mare. Molti fra voi probabilmente oggi si saranno goduti il primo bagno di una stagione che si preannuncia lunga e molto calda. Molti fra gli stabilimenti hanno ancora i battenti chiusi ma ciò non sembra aver rappresentato un problema per i tarantini che in massa hanno affollato le spiagge.

Forse possiamo ufficialmente proclamarlo: l’Estate è arrivata in Puglia!