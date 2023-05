Rimpianto Bari,Genoa in A!

Allo stadio Braglia di Modena, per la gara valida per il 36o turno del campionato di serie B .

Primo tempo equilibrato ed avvincente tra le due formazioni con occasioni da gol da una parte e dall’altra . Al 34’minuto però gol del Bari di Giacomo Ricci con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d’angolo.

Secondo tempo : Modena combattivo che va vicino al gol ;nel frattempo il Genoa vince in casa contro l’Ascoli ;al 75′ gol del Modena: calcio di rigore per il Modena: Davide Diaw spiazza Caprile.

Il Bari sbatte contro il Modena e va ai Play-off, il Genoa è in serie A.

Modena-Bari 1-1

Queste le formazioni ufficiali di Modena-Bari, gara valida per il 36° turno di serie B:

Modena (4-3-2-1): Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi (c), Ponsi, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Giovannini, Diaw. All. Tesser

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Benali, Maita, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira. All. Mignani

Arbitro:ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Affatato e Cipriani. IV° Tremolada. Var: Banti. Avar: Ferrieri Caputi

Marcatori: Ricci 34′(Bari), Diaw 75′(Modena)

Ammoniti :G.Cittadini ( Modena) ;Valerio Di Cesare (Bari)