Salvini sul tema aborto: “Emiliano non si arrenda alla sinistra”

In seguito all’emanazione della sospensione della delibera per l’assistenza alle donne incinte in condizioni di povertà – cliccare qui per maggiori informazioni – la bufera mediatica, prima da sinistra, poi da destra, ha coinvolto la nostra regione.

Sulla situazione è arrivato a pronunciarsi anche il vicepremier Matteo Salvini che ha criticato le posizioni del governatore Michele Emiliano. “Sostenere le donne che decidono di non abortire e quindi aiutare la vita di bambine e bambini è cosa buona e giusta. Come fa la sinistra a fare polemica anche su questo? Che la Regione Puglia di Emiliano non si arrenda e prosegua su questa strada di inclusione, sostegno e generosità. Evviva la vita!”

Sarà questo un tema che sicuramente nei prossimi tempi infiammerà la lotta fra maggioranza – antiabortista – e opposizione nella nostra regione.