Dal 13 al 18 giugno, a Taranto, torna il Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds.



Headliner dell’edizione 2023 sono Echo and the Bunnymen (unica data italiana), Diodato che apre a Taranto il suo tour estivo “Così speciale Tour”, The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morelloe The Cult.

Un cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale con tre serate di concerti nella meravigliosa rotonda del Lungomare di Taranto.

In programma anche le consuete attività professionali e di networking, nonché “Racconti”, appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato un segno e spazio quest’anno anche al jazz e alla musica d’autore con due importanti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni.

Due le mostre previste nella programmazione del #Medimex2023: la prima dedicata a Lou Reeda dieci anni dalla scomparsa, la seconda dedicata alle batterie e ai batteristi che hanno fatto la storia del Rock.



E ancora installazioni, presentazioni, libri musicali e numerose attività collaterali.

Tutte le info su www.medimex.it