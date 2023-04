Trovato in possesso di droga e 14mila euro in contati, i carabinieri del leccese lo arrestano

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, congiuntamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Lecce e alle unità del nucleo cinofili di Modugno, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 41 anni a seguito di una perquisione domiciliare.

L’uomo in questione è stato trovato in possesso di: 360 grammi di di cocaina e una somma pari a 14.250 euro denaro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.



Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati e quest’ultima, debitamente custodita, sara’ sottoposta alla perizia chimico-tossicologica.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito e’ stato condotto presso la propria abitazione e posto al regime degli arresti domiciliari.