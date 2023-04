Fci Puglia: il 23 aprile vivacizzato dalle bici

Saranno mountain bike, granfondo amatori e giovanissimi a vivacizzare il 23 aprile tra Corato, Ostuni e San Pietro Vernotico

Una sorta di connubio tra la promozione del paesaggio dell’alta Murgia e lo spettacolo delle ruote grasse costituisce il piatto forte del Memorial Cataldo Livrieri (Mediofondo Parco Nazionale dell’alta Murgia), in ricordo del pioniere della mountain bike a Corato a quasi cinque anni dalla sua prematura scomparsa. La gara, facente parte del Challenge XCP Mtb Puglia, si svolgerà con partenza alle 9:30 dalla Masseria Gammariello (contrada Pedale) su un tracciato misto di 44 chilometri con tratti di single track (passaggi singoli), tecnici e divertenti tra bosco, proprietà privata e strada in asfalto e sterrato. Un impegno massimo da parte di tutta l’organizzazione dell’Asd Quarat Bike che è sinonimo di garanzia dell’ennesimo successo come nelle tre passate edizioni.

OSTUNI – Questione di pochissimi giorni, ogni dettaglio è al suo posto per confezionare una memorabile edizione della Granfondo Circuito dei mondiali del 1976 a cura del Bici Club Ostuni. Per domenica 23 aprile partenza alle 9:00 da Piazza Italia, confermati i classici percorsi granfondo di 136 chilometri (4 giri dell’anello Ostuni, Casalini, Cisternino, Discesa della Gravina, Montalbano e Speziale) e mediofondo di 102 chilometri (3 giri) dove 47 anni fa si svolse il mondiale professionisti in cui il belga Freddy Maertens beffò l’azzurro Francesco Moser che, qualche giorno dopo, vinse il mondiale su pista nell’inseguimento al velodromo Monteroni di Lecce. Al di là dell’aspetto puramente sportivo, l’appuntamento di ciclismo amatoriale inserito nel circuito Giro dell’Arcobaleno vuole esaltare ancora le bellezze naturali e paesaggistiche dell’ormai nota Città Bianca e di tutta la Valle d’Itria.

SAN PIETRO VERNOTICO – Un’iniziativa per trascorrere una giornata diversa, per vivere qualche momento in allegria con la bicicletta grazie alla Salis Bike. Appuntamento a domenica 23 aprile con la Varano Bike Kids, a San Pietro Vernotico nel campo sterrato adiacente piazza Domenico Modugno con ritrovo alle 8:00 e inizio delle gare alle 9:30. Un’importante gara di MTB giovanissimi che fa parte del circuito Challenge Giovanissimi Salento 2023 e prevede la partecipazione di giovani ciclisti dalle categorie giovanissimi (G1-G6), minibiker e promozionali. Il percorso è caratterizzato da sterrato rettilinei, curve, piccole salite e brevi discese, in parte sottobosco e tutto immerso in un suggestivo contesto naturale. L’evento è molto atteso dai giovani ciclisti pugliesi, che hanno la possibilità di sfidarsi e di mettere alla prova le loro abilità su un percorso tecnico e divertente. Occasione per socializzare e fare amicizia con altri appassionati del settore. La presenza del ciclista ex professionista Elia Aggiano, che ha una lunga carriera ricca di esperienze straordinarie accanto a grandi nomi del ciclismo come Marco Pantani, Mario Cipollini e Michele Scarponi e altri.