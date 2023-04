Taranto – Domani Open day di Mariscuola Ta

Porte aperte a mariscuola.

Domani, sabato 22 aprile, la Scuola Sottufficiali di Taranto aprirà i suoi cancelli ai giovani interessati ad intraprendere la carriera di Maresciallo della Marina Militare e che vorranno conoscere più da vicino l’Istituto, l’offerta formativa e la vita dell’allievo.

L’Open Day si svolgerà “in presenza” in arco mattinale, con accesso dal cancello principale in via Largo Bezzi nr.1 San Vito (Ta) previa prenotazione all’indirizzo email mariscuola.ta.info@marina.difesa.it (nr.3 turni di accesso: 09.00 – 10.00 – 11.00) e da “remoto” in arco pomeridiano, attraverso la piattaforma “Cisco Webex” (nr.9 turni senza necessità prenotazione: dalle 14.00 alle 17.30).

I visitatori, tanto quelli in presenza quanto quelli collegati da remoto, avranno la possibilità di interagire con i Sottufficiali istruttori e gli allievi dell’Istituto che li guideranno in un tour dei luoghi simbolo di Mariscuola (verrà proiettato un filmato sulla “vita da allievo maresciallo”) illustrandone le peculiarità formative. Verranno inoltre descritte le modalità di ammissione alla 1ª classe dei Ruoli Normali Marescialli e le varie opportunità di carriera in Marina Militare.