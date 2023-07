Taranto – Prosegue l’impegno della Marina Militare con le donazioni del sangue

Continua la proficua collaborazione tra ASL Taranto e Marina Militare per la raccolta del sangue. Stamattina alcuni allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto hanno dimostrato la loro solidarietà donando il sangue presso il Centro Trasfusionale del “SS. Annunziata”.

In fila ordinata, i giovani marinai hanno pazientemente atteso il proprio turno per sottoporsi prima al colloquio di controllo e poi alla donazione del sangue.

“La Marina Militare è sempre pronta ad aiutare i cittadini e le istituzioni del territorio – ha affermato Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto – e questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia forte il legame con Taranto. Ringrazio il comando della Marina per la propria sensibilità e i giovani allievi per l’entusiasmo con il quale si apprestano alla donazione, un gesto che in questo periodo dell’anno diventa fondamentale.”

Il sangue e gli emocomponenti sono una esigenza quotidiana: ne hanno bisogno trapiantati, dializzati, leucemici, talassemici, microcitemici, pazienti domiciliari, oltre a pazienti sottoposti ad interventi chirurgici d’urgenza. Il sangue non può essere riprodotto artificialmente, pertanto la sua disponibilità dipende dalla solidarietà della popolazione e dalla generosità delle donazioni.

Si ricorda che possono diventare donatori tutti coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, peso maggiore di 50 kg e buono stato di salute. Inoltre, è necessario non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 7 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni. Le condizioni di salute per la donazione di sangue vengono verificate con un breve colloquio di controllo preliminare.

Donare è un gesto anonimo e sicuro che permette di fare del bene a sé stessi e alla comunità.