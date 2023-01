Emergenza sangue all’ospedale Perrino di Brindisi. SOS ai donatori

Brindisi – Carenza di sangue all’ospedale Perrino di Brindisi, SOS ai donatori. Un vero e proprio appello, quello della direttrice Antonella Miccoli, del Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, che invita a donare sangue e plasma in modo da far fronte alla terribile carenza in cui versa l’ospedale Perrino. Nell’ultimo periodo si è registrata una presenza ridotta di volontari nei centri donazione sangue in tutta la provincia a causa dell’aumento di virus influenzali e Covid-19. Una serie di cause concatenate che mette a rischio cure e vite di pazienti in tutta Italia.

Il sangue scarseggia e bisogna aspettare prima di entrare in sala operatoria che ci siano le scorte disponibili. Oggi la necessità di reperire sangue, in ogni angolo dell’Italia, è importante. Ci sono pazienti che debbono seguire le TERAPIE SALVAVITA. L’invito è quello di compiere un gesto di solidarietà, di consapevolezza e civile e umana.

Il sangue rappresenta il carburante del nostro sistema sanitario, il pilastro sul quale si sostengono gli interventi chirurgici programmati, le terapie oncologiche, il supporto alle malattie degenerative oltre a una buona parte delle attività dell’emergenza/urgenza.

Ricordiamo che per donare il sangue è richiesta età compresa tra i 18 ed i 65 anni (fino a 70 può essere consentito previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati), bisogna avere peso maggiore di 50 kg, è necessario non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici ed antistaminici negli ultimi 15 giorni. Bisogna inoltre essere guariti dal Covid da almeno 14 giorni, mentre chi ha fatto il vaccino può donare dopo 48 ore dalla somministrazione. Si chiede quindi a tutti di continuare a donare.

Per prenotare chiamare il Centro Trasfusionale al numero 0831 537274.