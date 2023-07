Violento scontro frontale: 35enne in gravi condizioni

Un violento scontro frontale si è verificato pochi minuti fa sulla Statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Gemini, frazione di Ugento.

La terribile collisione coinvolge una Volkswagen Plus e un furgone di un’azienda di Casarano, ma anche una terza auto è rimasta coinvolta nell’incidente.

I soccorsi sono stati immediatamente richiesti e cinque persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Tra i feriti, un 35enne versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato d’urgenza a Lecce per una presunta emorragia cerebrale. Un altro uomo è stato trasportato a Casarano per trattare le fratture agli arti inferiori.

L’intervento dei vigili del fuoco di Ugento e di Gallipoli è stato necessario per estrarre i feriti dalle auto coinvolte nell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casarano e della stazione di Ugento.Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, e il tratto stradale interessato potrebbe subire temporanee limitazioni al traffico per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

IMMAGINE DI REPERTORIO