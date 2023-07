ARRESTATO A SQUINZANO UN UOMO PER ILLEGALE DETENZIONE DI ARMI E STUPEFACENTI

In una vasta operazione di controllo del territorio condotta questa mattina dai Carabinieri del Comando Stazione di Squinzano e Trepuzzi, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, è stato arrestato un individuo per il possesso illegale di armi da fuoco e sostanze stupefacenti.

L’attività di sorveglianza, intensificata dopo il recente comitato dell’ordine e sicurezza pubblica svoltosi a Squinzano, ha portato alla scoperta di un fucile mitragliatore da guerra AK 47 all’interno del veicolo del sospettato. Successivamente, presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile da caccia a “canna mozza”, una pistola a tamburo con matricola abrasa, numerose cartucce di vario calibro e circa 400 gr di sostanza stupefacente, identificata come hashish.Il soggetto è stato tratto in arresto e condotto alla Casa circondariale di Lecce, in attesa delle ulteriori disposizioni delle autorità giudiziarie.

È importante sottolineare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e il presunto responsabile sarà considerato innocente fino a sentenza definitiva.Le forze dell’ordine continuano a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il dilagare delle attività illegali nel territorio del nord salento.