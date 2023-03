Quanti ricci vi capiterà di incontrare durante le vostre vacanze estive in Puglia! Il riccio è infatti un mammifero molto presente in tutta la regione. Il suo dorso, ce lo suggerisce il nome stesso, è tutto ricoperto di aculei; è un mammifero pauroso e solitario, e se vi capiterà di incontrarlo, sicuramente “si chiuderà a riccio”, ovvero si trasformerà in una curiosa pallina pungente!

Attenzione dunque se vedete una strana pallina sulla carreggiata mentre transitate a bordo del vostro veicolo: potrebbe essere un riccio, dunque evitatelo!

Questa eventualità non è remota, ed è possibile che vi accada soprattutto di notte, perchè il riccio è un mammifero che ama uscire la sera o la notte, quando si reca a caccia di insetti.

Non tutti sanno che il riccio è l’unico insettivoro che da ottobre a marzo-aprile cade in letargo per sopravvivere ai rigori invernaliI ricci, come la maggior parte degli animali, hanno un importante ruolo nel mantenere in vita un ecosistema che permette anche a noi di sopravvivere.

L’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo prodotto dall’agricoltura e un clima mite sono fondamentali per la vita dell’uomo e sono sempre più minacciate dall’effetto serra e dallo sfruttamento scriteriato delle risorse naturali.