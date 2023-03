La solidarietà dell’U.S. Lecce

Presso Stadio Via del Mare — Insieme per il nostro Territorio!

Al termine dell’allenamento congiunto di questa mattina al Via del Mare, il Presidente Saverio Sticchi Damiani, mister Baroni, il team manager Claudio Vino e i calciatori della Prima squadra hanno consegnato all’associazione “Cuore e Mani Aperte” un assegno pari a 5.600,00 € frutto del ricavato dell’asta benefica con le maglie donate dai nostri ragazzi e delle tante iniziative di solidarietà a cui ha partecipato l’U.S. Lecce in occasione del “Babbo Natale Giallorosso”.

Il Lecce è di tutti… e noi ci sentiamo vicini in particolar modo alle famiglie che in questo momento stanno affrontando la partita più importante della loro vita.

Un grazie speciale alle associazioni e ai volontari che ci hanno voluto al loro fianco in questa esperienza straordinaria!

Per la cronaca, i giallorossi, erano impegnati questa mattina al Via del Mare nel test in famiglia con la formazione Primavera 1 terminato 6-0, con le reti nel primo tempo di Gonzalez e Di Francesco, tripletta di Strefezza e gol di Cassandro nella ripresa.