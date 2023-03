NewGen Basket Martina buona la prima. Al Pala Wojtyla la NewGen Basket Martina non lascia nulla, scende in campo con entusiasmo. Grandi tutti anche nel sociale con la raccolta fondi promossa a favore di Antonio Renó e organizzata dai fedelissimi. Quando lo sport è tanta roba.

NewGen Basket Martina Vs Domiti La Pinta Pulsano

Campionato di Promozione – Girone C

26 Marzo 2023

Match Playoff

Fine 1° quarto

NewGen Basket Martina Vs Domiti La Pinta Pulsano 24-18

Fine 2°quarto

NewGen Basket Martina Vs Domiti La Pinta Pulsano 40-26

Fine 3°quarto

NewGen Basket Martina Vs Domiti La Pinta Pulsano 64-37

Risultato Finale

NewGen Basket Martina Vs Domiti La Pinta Pulsano 82-52

Cartellone playoff tutte le partite al meglio delle tre gare.

Dopo aver concluso il campionato da imbattuti, la NewGen inizia la sfida playoff per il passaggio in Serie D. Il Pala Wojtyla per spingere la squadra per uno storico traguardo. Contro un’ottima Domiti La Pinta Pulsano, la NewGen Martina Basket porta in casa la vittoria.