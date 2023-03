Capuano: “Il mio Taranto ha meritato di vincere”

Il dopo Taranto-Avellino ci ha fatto ritrovare un Capuano contento a metà. Bene la prestazione, ma non il risultato. E’ convinto che il suo Taranto meritasse la vittoria. Del resto, era stato in vantaggio per ben due volte.



“La mia squadra ha fatto una splendida partita. L’avevamo preparata nei minimi particolari. Se si vedono le azioni, si evince che abbiamo attaccato sempre noi e che loro non hanno quasi mai tirato in porta e Vannucchi è stato quasi inoperoso. Mi resta pure il dubbio sul gol di Matera dalla distanza. Conoscendo il valore dell’Avellino, soprattutto economico, avrei firmato per un pari ma ora no. Sono molto arrabbiato per la mancata vittoria. Dal punto di vista fisico, i miei sembravano i giapponesi che abbiamo visto ai mondiali difronte alla statura degli irpini. Col punto ottenuto, andiamo avanti in classifica e manteniamo la distanza di cinque punti di vantaggio sulle ultime… L’obbiettivo non è lontano e noi siamo diventati una squadra difficile da affrontare”.

