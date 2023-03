Pugilistica Quero – Rossetti pronto a difendere il titolo italiano

Training camp a Reggio Emilia per i “prof” della boxe.

Per Giovanni Rossetti, pugile professionista tarantino residente a Sava, – già campione mondiale youth UBO lo scorso 29 luglio 2022 nella sfida al titolo vacante contro Jan Helin tenutasi al Castello aragonese di Taranto con l’organizzazione della Quero-Chiloiro e campione italiano pesi medi il 23 dicembre 2022 al Palahockey di Reggio Emilia battendo il campione in carica Carlo De Novellis, – è arrivato il momento della difesa della cintura tricolore conquistata. Una conferma che tutti sono certi di vedere da parte del talentuoso boxeur di origini italo-cubane che anche questa volta porterà dietro la sua tifoseria entusiasta di vedere la sua magica boxe.

Il maestro Cataldo Quero, che segue ogni giorno Rossetti nella palestra Quero di via Emilia a Taranto, non ha dubbi sul suo pupillo: “Stiamo procedendo con lo studio tattico del match e se dovessi esprimermi sulla preparazione di Nino, sia dallo sparring che per il livello atletico, direi che sarebbe pronto per combattere già domani.”