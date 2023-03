Le auto più rubate in Puglia. Dopo il periodo di “pausa”, i furti d’auto tornano a salire. L’aumento dei furti auto nel 2022 è tornato quasi al livello del 2019.

In Puglia il furto alimenta il mercato nero dei pezzi di ricambio, con “spogliate” in vere e proprie centrali di smontaggio in capannoni o strutture improvvisate nelle campagne pugliese. Se non si riesce a recuperare la macchina entro le 12 ore successive al furto, a essere trovata è spesso solo la carcassa del veicolo.

L’auto più rubata è la Fiat Panda, con 8.316 furti (1 auto rubata su 10 è una Panda), seguono la Toyota Rav4 7.728 esemplari e la Fiat 500 con 6.843 esemplari. Anche tra i furgoni la bandiera tricolore campeggia nei primi posti della classifica, visto che i più rubati rimangono Iveco Daily, Fiat Ducato e Fiat Doblò, seguiti da Ford Transit e Mercedes Sprinter.

Puglia 11.711 auto rubate di cui il 36 % viene reccuperato.

I furti d’auto sono storicamente un problema hanno fatto segnare un aumento nell’ultimo anno.

Stando al report 2023 dell’Osservatorio di LoJack, la percentuale di SUV sul totale dei veicoli rubati ha raggiunto il 47%, contro il 33 % di tre anni fa. Basta infatti scorrere la classifica delle prime cinque auto più rubate per trovare tre SUV/crossover.

Tra le novità registrate lo scorso anno anche la crescita dei furti di vetture ibride ed elettriche, spesso sottratte per ‘recuperare’ e rivendere sui mercati paralleli i pacchi batteria, i cui costi incidono in modo significativo sul valore della vettura.” Nel 2023 questa fascia risulterà molto ambita.