Campionato Serie D: arbitri e gare del fine settimana

Domenica 19 marzo alle 14.30 le partite dell’11^ giornata di ritorno, la 13^ dei Gironi A e D, prima della pausa per la Viareggio Cup

Roma, 17 marzo 2023 – Le squadre del Campionato Serie D scendono in campo domenica 19 marzo alle 14.30 per le partite dell’11^ Giornata di ritorno, la 13^ dei Gironi A e D. Due anticipi al sabato, un posticipo al lunedì. Domenica 26 marzo il Campionato osserverà un turno di riposo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Anticipi

Arezzo-Montespaccato (E) e Real Monterotondo-Portici (G) si giocheranno sabato 18 marzo alle 15.00.

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Chieri-Sanremese, Vado-Bra (A), Vigor Senigallia-Termoli (F), Paganese-Nola, Lupa Frascati-Palmese, Sarrabus Ogliastra-Ilvamaddalena (G), Molfetta-Francavilla, Nardò-Gravina, Altamura-Afragolese (H), Acireale-Licata sul campo di Aci Sant’Antonio (Ct), S. Agata-Locri, Canicattì-Catania, Sancataldese-San Luca (I); alle 15.30 Fc Lamezia-Vibonese (I); alle 17.00 Fasano-Martina Franca (H).

Variazioni di campo

Dolomiti Bellunesi-Caldiero Terme (C) si giocherà al campo di Sedico (Bl), Canicattì-Catania (I) al comunale “Tomaselli” di Caltanissetta.

A porte chiuse

Sambenedettese-Vastese (F) e Pomezia-Atletico Uri si giocheranno a porte chiuse rispettivamente per la squalifica del campo del club marchigiano comminata dal Giudice Sportivo e per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società laziale.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Casale-Legnano (Paccagnella di Bologna), Castellanzese-Asti (Marin di Portogruaro), Chieri-Sanremese (Spina di Barletta), Fossano-Castanese (Giallorenzo di Sulmona), Derthona-Chisola (Graziano di Rossano), Pontdonnaz-Pinerolo (Buzzone di Enna), Stresa-Fezzanese (Spera di Barletta), Vado-Bra (Testaì di Catania).

Girone B: Seregno-Casatese (Pica di Roma 1), Breno-Lumezzane (Leotta di Acireale), Brusaporto-Caronnese (Tierno di Sala Consilina), Desenzano Calvina-Sporting Franciacorta (Bonasera di Enna), Real Calepina-Virtus Ciseranobergamo (Traini di San Benedetto del Tronto), Sona-Varese (Esposito di Ercolano), Varesina-Alcione (Angelillo di Nola), Villa Valle-Folgore Caratese (Miarabella di Acireale).

Girone C: Mestre-Legnago (Di Mario di Ciampino), Adriese-Portogruaro (Picardi di Viareggio), Campodarsego-Cjarlins Muzane (El Amil di Nichelino), Cartigliano-Luparense (Cafaro di Bra), Dolomiti Bellunesi-Caldiero Terme (Andriambelo di Roma 1), Torviscosa-Union Clodiense (Olmi Zippilli di Mantova), Villafranca Veronese-Montebelluna (Matina di Palermo), Virtus Bolzano-Levico Terme (Petrov di Roma 1).

Girone D: Aglianese-Salsomaggiore (Faye di Brescia), Correggese-Mezzolara (Vicardi di Lovere), Corticella-Prato (Piccolo di Pordenone), Fanfulla-Pistoiese (Striamo di Salerno), Lentigione-Carpi (Mascolo di Castellammare di Stabia), Ravenna-Sant’Angelo (Palmieri di Brindisi), Real Forte Querceta-Forlì (Gervasi di Cosenza), Sammaurese-Giana Erminio (Drigo di Portogruaro), Scandicci-Bagnolese (Criscuolo di Torre Annunziata).

Girone E: Arezzo-Montespaccato (Frasynyak di Gallarate), Follonica Gavorrano-Terranuova Traiana (Menicucci di Lanciano), Orvietana-Flaminia (Zangara di Catanzaro), Ostiamare-Livorno (Cosseddu di Nuoro), Pianese-Città di Castello (Grassi di Forlì), Sangiovannese-Grosseto (Caggiari di Cagliari), Sporting Trestina-Ghiviborgo (Marra di Agropoli), Tau-Ponsacco (Quarà di Nichelino).

Girone F: Chieti-Trastevere (Falleni di Livorno), Cynthialbalonga-Porto D’Ascoli (Iacopetti di Pistoia), Vigor Senigallia-Termoli (Benevelli di Modena), Montegiorgio-Roma City (Chieppa di Biella), Notaresco-Tolentino (D’Andria di Nocera Inferiore), Sambenedettese-Vastese (Caruso di Viterbo), Nuova Florida-Pineto (Galiffi di Alghero), Vastogirardi-Alma Juventus Fano (Saffiotti di Como).

Girone G: Arzachena-Casertana (Papi di Prato), Sarrabus Ogliastra-Ilvamaddalena (Vincenzi di Bologna), Cassino-Aprilia (Garofalo di Torre del Greco), Lupa Frascati-Palmese (Castellano di Nichelino), Paganese-Nola (Poli di Verona), Pomezia-Altetico Uri (Dini di Città di Castello), Real Monterotondo-Portici (Ravara di Valdarno), Tivoli-Angri (Recchia di Brindisi), Vis Artena-Sorrento (Totaro di Lecce).

Girone H: Cavese-Lavello (Vailati di Crema), Fasano-Martina Franca (Dania di Milano), Gladiator-Bitonto (Calzolari di Albenga), Matera-Nocerina (Li Vigni di Palermo), Molfetta-Francavilla (Re Depaolini di Legnano), Nardò-Gravina (Zago di Conegliano), Puteolana-Casarano (Ursini di Pescara), Altamura-Afragolese (Giordani di Aprilia).

Girone I: Canicattì-Catania (Eremitaggio di Ancona), Castrovillari-Paternò (Cravotta di Città di Castello), Acireale-Licata (Santinelli di Bergamo), S. Agata-Locri (Leorsini di Terni), Cittanova-Mariglianese (Gavini di Aprilia), Fc Lamezia-Vibonese (Marra di Mantova), Santa Maria Cilento-Trapani (Bellò di Castelfranco Veneto), Real Aversa-Ragusa (Dasso di Genova), Sancataldese-San Luca (Pazzarelli di Macerata).