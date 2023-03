Il Martina a Fasano con i suoi tifosi

Sarà derby a tutti gli effetti e con tutti i crismi. Quindi, è importante che ci siano i tifosi di ambo le squadre. A tal proposito, sono stati dati 100 tagliandi per i tifosi del Martina, per la gara in programma domenica prossima al Vito Curlo di Fasano. L’orario di inizio è stato confermato per le 17,00. La partita sarà arbitrata dal sig. Samuel Dania della sezione di Milano, assistenti Domenico Castaldo di Frattamaggiore e Pasquale Minichiello di Ariano Irpino.