Da Taranto fino a Lecce: sotto i vestiti la spesa ma alla cassa presentano pochi articoli.

Due giovani, lui 22 anni e lei 20, residenti a Taranto sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver tentato di rubare merce presso un supermercato di Lecce.

I due giovani, rumeni ma residenti a Taranto, al momento di pagare la merce si sono presentati alla cassa con alcuni articoli in mano. Il personale, però, aveva notato il loro far sospetto accorgendosi che gran parte della roba era stata occultata sotto i loro vestiti. Da qui lo stop alla cassa e la richiesta di tirar fuori gli articolo nascosti.

E’ stato necessario infine l’intervento dei carabinieri con il conseguente arresto per furto aggravato.

0 Shares