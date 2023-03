Acqua e fogna a Talsano, San Vito, Lama? Forse ci siamo

A dare notizia della ripresa dei lavori per la realizzazione dei servizi primari nei quartieri San Vito, Lama, Talsano di Taranto è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD). Un piano, iniziato oltre due anni fa, grazie ai massicci investimenti della Regione Puglia.



“Nei prossimi giorni – scrive Di Gregorio – i lavori riprenderanno dopo il rallentamento dovuto all’esecuzione di una variante. La ditta incaricata, infatti, ha già inoltrato richiesta ai Vigili urbani di Taranto per l’autorizzazione agli scavi. In questo modo sarà possibile completare gli interventi rimasti a metà in alcune strade cittadine.

Per quanto riguarda l’impianto idrico, ripartiranno i cantieri nelle vie Puricino Palumbo e San Tommaso. Mentre per i lavori al sistema fognario sono previsti interventi nelle vie Quarenghi, Principe di Piemonte, Rastrelli (anche fogna bianca), Camporesi, prima e seconda traversa di via Serao, Sacconi, Rusca, Giulio II, Borromeo, San Tommaso, Santo Stefano. Inoltre, è in itinere l’autorizzazione per una pompa di sollevamento in via D’Ayala.

Mi rendo conto che le esigenze dei cittadini sono tantissime e che questa tranche di interventi, purtroppo, non riesce a colmare tutte le richieste. Con l’Autorità Idrica Pugliese, però, siamo già al lavoro su molte altre pratiche e presto chiederemo i finanziamenti e le necessarie autorizzazioni per intervenire in altre vie e zone della città. A breve, quindi, un ulteriore aggiornamento su lavori che sono di primaria importanza per i cittadini”

0 Shares