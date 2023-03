Puglia – Biblioteche aperte a tutti – La cultura come il pane. Le crisi, cioè un improvviso cambiamento o modificazione nella vita di un individuo o di una collettività, con effetti più o meno gravi e duraturi, talvolta, portano cambiamenti positivi. Pur tra fratture e dolore, siamo in grado di migliorare gli aspetti importanti della nostra vita. La nostra capacità di resilienza è data anche da un aspetto importantissimo dell’essere umano, la socializzazione cioè il complesso processo attraverso il quale l’individuo diventa un essere sociale, integrandosi in un gruppi sociale o in una comunità.

La pandemia, la crisi energetica, la crisi economica e la digitalizzazione tra chiusure, confinamenti e le restrizioni economicamente e psicologicamente così faticose, ci deve far riscoprire il valore profondo del silenzio, della solitudine tecnologica, del tempo svuotato dalla socializzazione pubblica e del lavoro ossessivo. Ci ha spinti, tra l’altro, a leggere meglio e, soprattutto, di più. Ecco, appunto, la rivalutazione dei libri, delle parole che raccontano storie e definiscono pensieri e mondi, rivelano emozioni, prefigurano futuro.Nei primi due mesi di quest’anno le vendite dei libri di carta sono aumentate del 25%.

Ma, appunto in tempi di crisi, vale la pena, più che lamentarsi di ciò che non va, sottolineare i cambiamenti positivi e cercare di capire cosa fare per migliorare ancora. Scuole, librerie e biblioteche hanno fatto miracoli. La crisi si supera insieme e per insieme non si intende un messaggino su delle chat, ma bensì il riunirsi creando gruppo. Purtroppo molto spesso il bigottismo porta a creare fasce di età, come se il mondo sia suddiviso in linee. Di libro in libro, di discorso in discorso, migliora il mondo del lavoro. E migliora la vita.

Le aperture delle biblioteche ai piccoli fa si che si riscopra il senso dell’essere come individuo pensante e riflessivo. Ben vengano allora le biblioteche di quartiere, di condominio, scolastiche, cittadine purché libere di creare socialità e non pongano paletti di età. Un bambino fa casino, sta al buon libro e al buon adulto far appassionare alle parole al fine di rendere proprio quel bambino il prossimo lettore. Nello slang quotidiano il nostro linguaggio a subito notevolmente una decadenza che senza volerlo trasmettiamo ai piccoli. Per questo leggere aiuta a socializzare.

In tantissimi comuni della Puglia, le biblioteche comunali sono a disposizione, sono gratuite e soprattutto sono appassionati… La cultura come il pane.