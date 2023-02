L’impegno di essere donne: nella famiglia, nella società e nella Politica. L’8 Marzo presso la Saletta del Gualtieri Cafè, in via Umberto Giordano a Statte, convegno organizzato dal coordinamento provinciale di FdI, “l’impegno di essere donna”.

Introdurrà Caterina Madaro – Consigliere comunale di Statte, interverranno Antonella Miccoli- Consigliere comunale di Crispiano e l’avv Matilde Percolla – Responsabile provinciale del Dipartimento pari opportunità, famiglia e diritti non negoziabili, incontreranno Daniela Lenti, autrice del libro L’amore che…posso” per parlare del mondo delle donne.

Un’occasione per approfondire alcuni importanti temi che coinvolgono le donne nel loro cammino e sottolineare il loro impegno nella società.