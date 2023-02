Via Crucis di un disabile al Pronto Soccorso del S.S. Annunziata. Il 24 febbraio 2023 , Francesco Vinci, distrofico muscolare residente a Taranto, subisce un incidente domestico nella sua abitazione, si capovolge con la sua carrozzina.

Nel cadere sbatte la testa a terra (regione occipitale)

La caduta gli causa una otorragia, presentatosi, alle ore 10:32, al pronto soccorso del nosocomio tarantino, gli viene assegnato il codice azzurro (urgenza differibile) viene dimesso alle 18, 50 circa.

Questa attesa sarebbe durata più delle 8 ore trascorse, perché alle ore 17:30 si è rivolto ad un infermiere, facendoli notare che alcuni pazienti con lo stesso codice (azzurro) e arrivati dopo di lui erano stati già visitati, gli ha chiesto di essere visitato al più presto dal medico, perché essendo in carrozzina aveva il diritto ad una corsia preferenziale, come succede in tutte le strutture sanitarie e come previsto da una direttiva dell’ASL TA/1.

Si spera che questo episodio, rimanga un caso isolato.