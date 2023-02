Novoli: sequestrati in casa senza motivo. Una famiglia residente a Villa Convento frazione di Novoli nel leccese si è ritrovata senza possibilità di accedere alla propria abitazione dall’oggi al domani.

Per via dell’installazione di un guardrail posizionato proprio davanti all’ingesso della loro villa non possono più usufruire dell’ingresso o dell’uscita.

I proprietari hanno sporto denuncia a riguardo lamentando la limitazione della loro libertà, il tutto è una conseguenza della realizzazione di una rotatoria decisa dalla provincia di Lecce e dal comune di Novoli.

La vicenda che ha del paradossale ha costretto i proprietari a far ricorso alla giustizia, cosa che magari si sarebbe potuta evitare con un minimo di attenzione sia in fase progettuale e di ricognizione che in fase realizzativa.