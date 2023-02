Il CJ Basket Taranto perde a Siena

Un inizio shock da cui il CJ Basket Taranto non è riuscito a riprendersi. Seconda sconfitta di fila per i rossoblu che cedono per 73-62 sul parquet della Lars Virtus Arechi Salerno nella ventesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, quinta del girone di ritorno.

Un CJ irriconoscibile soprattutto rispetto alle ultime tre uscite con Ruvo, Sant’Antimo e Caserta. Taranto è rimasto fermo sui blocchi per tutto o quasi il primo quarto incassando un break dalla palla a due di 18-0 (!) che ha di fatti indirizzato tutta la partita. Il tentativo di rimonta della squadra di coach Olive è stato tardivo, con qualche sprazzo, qualche controbreak specie con Cena 16 punti, capitan Conte 12 e Piccoli 10 positivo dalla panchina ma senza mai riuscire a rientrare appieno in partita contro Salerno che ha avuto in Donadoni (22) e Moffa (16) i due trascinatori.