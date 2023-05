Il Cus Jonico in Irpinia per proseguire il sogno

Inizia in Irpinia con una doppia sfida la serie che deciderà il destino dei rossoblu, la guardia romana è carica come il resto della squadra. Diretta LnpPass e Radio Cittadella

L’attesa è finita, parola finalmente al parquet. Una serie che decide una stagione, dentro o fuori. Inizia domenica sul parquet del Pala del Mauro la sfida tra la Del Fes Avellino e il CJ Basket Taranto valida per un posto al sole nella nuova serie B Nazionale Old Wild West che prenderà il via la prossima stagione.



Si comincia con una doppia sfida in casa degli irpini che hanno maturato in classifica il fattore campo. Primo appuntamento domenica 14 maggio alle ore 18 con la palla a due di gara 1.

Si replica due giorni dopo, sempre al Pala del Mauro alle ore 20 mentre venerdì 19 la serie si sposterà a Taranto. Dirette previste sempre su LnpPass e radiocronaca su RadioCittadella.

Settimana di duro lavoro in casa CJ Basket Taranto. Agli ordini di coach Olive e dell’assistant coach Carone non è stato lasciato nulla al caso. I rossoblu hanno chiuso al 9° posto la regular season proprio in scia ad Avellino.

A decidere la posizione di classifica e in parte anche il fattore campo avverso, anche e soprattutto quelle due sconfitte patite in stagione contro gli irpini, sia all’andata al Tursport che al ritorno in Irpinia. Un doppio precedente da sovvertire, magari già a partire da domenica. Ne sono convinti capitan Conte e compagni.