Cus Jonico – Olive felice per la vittoria a Teramo

CJ Taranto, coach Olive: “Vittoria importante per morale e fiducia”

Il tecnico rossoblu analizza il successo in casa della Teramo a Spicchi prima della sosta pasquale: “Piano partita ben eseguito”

Un successo tira l’altro. E così che il CJ Basket Taranto si gode la meritata sosta pasquale del campionato di serie B dopo aver battuto a domicilio la Teramo a Spicchi nella 26sima giornata del girone D. Una vittoria arrivata dopo una partita tiratissima in cui il roster rossoblu ha dimostrato di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, con esso carattere e personalità tenendo la concentrazione alta su una partita giocata punto a punto ben oltre i 40 minuti con tanto di supplementare vinto.

“Ottima prova su un campo non facile da violare – ha rimarcato sulla partita in Abruzzo l’allenatore del CJ Taranto, Davide Olive – li avevamo studiati bene, rinnovo i complimenti a coach Gabrielli che ha una squadra che sa giocare bene sui 28 metri, tanta energia, spirito giocando una piacevole pallacanestro. Il nostro piano gara era quello di togliere loro ritmo, giocando tanta zona, andare mista, togliere loro fluidità nei penetra e scarica perché hanno ragazzi che hanno tanta energia nelle gambe e potevamo soffrire nell’uno contro uno e siamo riusciti anche a limitarli nel tiro da tre, li abbiamo limitati parecchi in questo fondamentale, ci sono riusciti solo nel finale di partita”.

A 4 giornate dalla fine della regular season i giochi in vista dei playoff sono ancora apertissimi ma coach Olive va oltre le posizioni di classifica: “Per noi è una vittoria importante che dedico a questo gruppo, venivamo da un periodo non facile, loro non si sono abbattuti, hanno sempre lavorato, queste due vittorie contro Corato e Teramo ci rilanciano in classifica non tanto per la posizione ma per il morale e la fiducia in vista della post season”.

Dopo il rompete le righe per la mini vacanza di Pasqua, il CJ Basket Taranto si ritroverà martedì 11 aprile per la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo, domenica 16 alle ore 18 contro l’Amatori Pescara.