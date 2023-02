Il Lecce porta gioia in città

Quel che accade a Lecce praticamente non era mai successo. Una rosa completa e con delle punte di diamante che fanno invidia ai club più titolati.



Il biondo Hjulmand inventore ed ispiratore, un Baschirotto che volo alto con numeri da attaccante, Gabriel Strefezza che spara bolidi di sinistro da attaccante super. Insomma: cross precisi che diventano assist, colpi di testa spettacolari di cui uno ha portato il 600esimo gol in serie A per i giallorossi.



Il bello, secondo noi, deve ancora venire. Per ora godiamoci questo Lecce umile e sereno.