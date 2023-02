Martina Franca – Deserta la tanto attesa spiegazione dell’amministrazione nei lavori di Corso Messapia. Stamattina 2 febbraio, alle ore 10 (10:30) in piazza Sant’Antonio.

Chiusure e modifiche al traffico per lavori a Martina Franca

Martina Franca – Deserta la tanto attesa spiegazione dell’amministrazione nei lavori di Corso Messapia. Circa una quarantina di presenti di cui la metà addetta ai lavori. Peccato il Sindaco, ci teneva molto a spiegare che i lavori di Corso Messapia non sono solo interventi di abbellimento visivo ma, con una spesa di 500.000 € che vedrà anche eliminata la seria problematica inerente al sistema fognario, “da anni emana cattivi odori in città”, gli stessi che puntualmente causano disagi all’oggetto dei cittadini e dei turisti nel centro storico.

L’opera in realtà ha la necessità di una chiusura temporanea proprio per il rifacimento della rete fognaria, ma oltra a essa nel progetto si evince alcune modifiche definitive. La pedonalizzazione di Via Ennio una strada di congiungimento tra via G. D’Annunzio e Corso Messapia, e la realizzazione di una piazzetta in Corso Messapia dove si eregge l’imponente Magnolia.

Via Ennio Piazza Corso Messapia



Sempre da progetto i marciapiedi avranno ampiezza non superiore a 1,50 mt e sarà portata una modifica ai marciapiedi lato Chiesa che percorrono Corso Messapia con un allargamento pari a 50 cm nel punto più stretto.

Non la strada avrà il classico colorore nero, troppo buio.. verrà utilizzata una pittura plastica di colore più chiaro.

Progetto lavori Corso Messapia.

La viabilità per ora per necessità delle opere da fondi intercettati, è stata modificata. Per ora il Sindaco ha dichiarato: “è solo provvisoria per permettere i lavori, comunque se i tecnici noteranno miglioramenti, non è esclusa come viabilità definitiva”. Corso Messapia inoltre avrà sempre la possibilità di una pedonalizzazione programmata per eventi dei commercianti di zona. Con l’evolversi in corso in base all’adattamento della nuova viabilità