Melucci nomina 5 nuovi consiglieri. Ecco chi sono e di cosa si occuperanno

Primo confronto a Palazzo di Città tra il sindaco Rinaldo Melucci e i suoi consiglieri a titolo gratuito, gruppo di esperti che supporterà l’attività del primo cittadino.

Oltre Costanzo Carrieri, che cura già i rapporti con le istituzioni e, più nello specifico, con le formazioni sociali, politiche e datoriali del territorio, il sindaco ha individuato nei quattro docenti universitari Angelo Buonfrate, Paolo Ciocia, Giuseppe Losappio e Giuseppe Morgese le figure utili a realizzare analisi approfondite soprattutto nelle tematiche connesse all’attuazione del mandato amministrativo.

«Abbiamo tracciato insieme un disegno di massima del percorso che compiremo – ha spiegato Melucci – ovviamente ispirato ai principi indicati nel nostro programma, che poi sono l’essenza della strategia locale di transizione “Ecosistema Taranto”. Questo incontro è stata occasione per ringraziarli di aver accettato la sfida che ho posto loro: ognuno ha una competenza specifica, ma è dal confronto che coltiveremo che mi aspetto idee e suggerimenti in grado di migliorare ancora la nostra performance amministrativa».

Il professor Buonfrate si occuperà di diritto ambientale e transizione ecologica, con particolare riferimento ai processi di sviluppo sostenibile. Il professor Ciocia, invece, offrirà le sue conoscenze in ambito giuridico, civilistico e amministrativo, con particolare riferimento all’accesso e alla trasparenza dell’attività dell’ente. Il professor Losappio è stato coinvolto come esperto nel vasto campo della materia del diritto, in particolare per gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale della città. Al professor Morgese, infine, il compito di curare tutte le questioni legate alle relazioni internazionali ed europee del Comune di Taranto.