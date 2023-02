Chiusure e modifiche al traffico per lavori a Martina Franca. Per il rifacimento di marciapiedi ed altri lavori alcune vie subiranno momentanea chiusura o cambio di senso di marcia.

In via Virgilio, D’annunzio e via Ennio cambio di senso di marcia.

In corso Messapia, interdetto il traffico veicolare, visto il rifacimento della strada e allargamento marciapiedi, chiusura che durerà per diverse settimane, alla riapertura il senso il marcia sarà cambiato.

Chiusure e modifiche al traffico per lavori a Martina Franca

Il sindaco con alcuni assessori spiegherà in mattinata (n.d.r. 2 febbraio), in piazzetta Sant’Antonio, i cambiamenti ed illustrerà i lavori in progetto.