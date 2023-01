Rapina a mano armata in una farmacia di Foggia. Intorno alle 18 del 30 gennaio, due persone hanno fatto irruzione nella farmacia in via Federico Spera. Entrambe a volto coperto, uno delle quali armata di pistola hanno minacciato il dipendente di turno per farsi consegnare loro il denaro presente nelle casse. Preso il denaro, i due sono fuggiti facendo perdere ogni traccia. Fortunatamente, nessun ferito ed un magro bottino.

Alla polizia le indagini del caso. Gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona e le possibili via di fuga.

0 Shares