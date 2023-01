I fondi ex Ilva per ristrutturare i centri anziani a Taranto. Grazie al progetto “Silver society”, finanziato con i fondi ex Ilva saranno ristrutturati i centri anziani nella città dei due mari,

I tre centri di via Lago di Varano, Piazza Grassi e via Catanzaro ,saranno ristrutturati, con i fondi messi a disposizione dalla amministrazione straordinaria dal siderurgico tarantino.

La somma messa a disposizione per i centri, è di 150 mila euro, il progetto ha come fine di mantenere attivi gli anziani, che con le loro capacità si renderanno utili per i giovani

Soprattutto si mira ad aggregare, per migliorare la vita ai soggetti più fragili, gli anziani.

foto G. Maffucci