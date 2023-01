Gli insegnamenti di Don Bosco ruolo determinante per garantire un ritorno alla normalità.

Don Bosco stesso chiamò il proprio metodo “sistema preventivo”: al giovane viene offerto un ambiente nel quale è incoraggiato a dare il meglio di sé, nel riconoscimento dei propri talenti e dei propri limiti, nel rispetto degli altri e scoprendo la propria vocazione.

Per attrarre i giovani a partecipare alla messa e alla sfera religiosa, imparò a fare giochi di prestigio e ad esibirsi come saltimbanco, invitandoli prima a recitare il rosario o a leggere il Vangelo. A Chieri frequentò il seminario e fondò insieme ad altri giovani la Società dell’Allegria. La nascita della Famiglia Salesiana e il Sistema Preventivo. Questo sistema riassume la filosofia educativa di Giovanni Bosco in tre parole: Ragione, Religione e Amorevolezza.

Oratori nella visioni di amore e incontro

Don Bosco ruolo determinante per garantire un ritorno alla normalità. Le attività in oratorio sono principalmente pastorali, come la catechesi dei bambini e dei ragazzi, incontri di vario tipo per la comunità dei fedeli, il teatro, la musica e le sagre.

L’attrezzatura sportiva e gli ambienti ricreativi rendono l’oratorio anche un luogo di aggregazione e di ritrovo per ragazzi. Oratori, Centri Estivi, Estate Ragazzi.

Le Associazioni Sportive sono chiamate a un ruolo determinante per garantire ai nostri ragazzi un ritorno vero alla normalità. L’assenza di socialità, del gioco, della scuola vissuta negli ultimi anni, si faranno sentire, a lungo. Ed è per questo che diventa importantissimo quel che accadrà, attraverso gli occhi e le amabili parole di don Bosco, attraverso il cuore per fare e comunicare l’esperienza dell’Amore.

Mi pare già di sentire le varie lamentele: già ma … chi garantisce che non correremo rischi? Una domanda legittima, ma di fronte abbiamo il futuro delle nuove generazioni. Se ci teniamo ai nostri bambini e ai nostri ragazzi mettiamo in campo tutte le nostre forze, gli educatori offrianno un pacchetto di giornate serene. La posta in palio è la salute mentale e la crescita delle giovani leve. Il maestro degli educatori, San Giovanni Bosco, non si sarebbe certamente tirato indietro di fronte a questa emergenza. La personalità di Don Bosco è molto amata nei pugliesi. Fede, speranza e carità si traducono in unione. Oggi ci troviamo di fronte a una scoraggiante povertà educativa e di fronte ad una gioventù che non sembra avere voglia di futuro e determinazione di scelte. Affermare il diritto d’ogni persona e dei più deboli ad avere una vita dignitosa e trasformare attraverso questi la società degli adulti. Tutto questo ed altro può ancora dare San Giovanni Bosco.