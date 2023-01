Quante Chiacchiere in giro. In italiano le chiacchere sono le conversazioni futili fra amici, i discorsi di poca importanza. In questo periodo ribaltare la realtà e livellare gli ordini sociali, travestendosi da ciò che non si è. Farsi beffe dei potenti è un motivo che ritorna. Ma cosa si nasconde dietro la voglia delle Chiacchiere, forse liberare un lato di sé stessi.

Quante Chiacchiere in giro. Il periodo giusto è ora, e allora perché alla base di tutto c’è un impasto di farina, burro o sugna, zucchero, uova. Le nostre basi possono essere arricchite da una componente alcolica, come l’acquavite, il marsala, la sambuca, il vinsanto, il brandy, la grappa, o altro distillato e liquore. Le Chiacchiere sono il dolce tipico del Carnevale. Hanno origini antichissime, da quell’impasto che viene tagliato a strisce, talvolta manipolate poi a formare un nodo. Ma una Chiacchiere va frittura, per renderla più croccante e friabile, tuttavia in tempi recenti si è diffusa la cottura al forno che è considerata più salutare.

Quante Chiacchiere in giro. Per distinguerle basta guardarle, con zucchero a velo, coperte da miele, cioccolato, innaffiate con alchermes, servite con il cioccolato fondente o con mascarpone montato.Queste ricette del tipico dolce di carnevale sono i discorsi di una festa mobile che si celebra nei Paesi. Con festeggiamenti pubblici e privati, con parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi. È nella nosta tradizione.