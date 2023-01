Flash News – Auto contro moto: grave un centauro

Un grave sinistro stradale si è verificato intorno alle ore 21 di sabato 28 gennaio a Fasano.

Un SUV avrebbe travolto un motociclo in via Roma . Ad avere la peggio il giovane centauro che sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che avendo constatato la gravità delle ferite avrebbero portato il malcapitato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.