Abbigliamento Disney pericoloso, sequestro a Putignano. Erano pronti per la vendita i circa 300 articoli tra capi di abbigliamento sequestrati e cuscini per bambini, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Putignano, perché recanti marchi contraffatti della nota griffes di moda per bambini “Disney” e “Marvel”.

La Guardia di Finanza di Putignano, nell’ambito di mirati servizi svolti nel comprensorio, orientati al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, hanno sottoposto a sequestro un furgone proveniente dalla Campania, contenente circa 300 capi di abbigliamento per bambini, destinati ad essere immessi sul mercato. La merce avrebbe fruttato un introito di oltre 10.000 euro.

L’attività commerciale campana avrebbe inviato in Puglia, ingenti quantitativi di articoli particolarmente pericolosi per la salute dei bambini in quanto l’imbottitura dei cuscini, è costituita da materiale di scarto della lavorazione dell’industria tessile, rientranti tra i “rifiuti speciali” e la successiva distribuzione sul territorio pugliese.

I prodotti sequestrati, come appurato dalle investigazioni, provenivano direttamente dalla Campania.

I prodotti contraffatti, a marchio “Disney” e “Marvel”, sono stati sottoposti a sequestro penale, con contestuale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari dell’autista del furgone e del rappresentante legale della società proprietaria della merce sequestrata, per detenzione ai fini della vendita di materiale contraffatto e/o recante segni mendaci nonché per trasporto e intermediazione di rifiuti speciali.

Sono in corso gli opportuni approfondimenti di natura fiscale.

L’operazione di servizio si colloca nell’ambito dei piani di intervento disposti dal Comando Provinciale di Putignano nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi a tutela dell’economia legale, finalizzati a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non genuini e insicuri che sottraggono anche opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.