Agrivoltaico una sfida per il 2030. L’Agrivoltaico è un sistema di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno. Nel sistema agrivoltaico i pannelli fotovoltaici sono montati ad un’altezza da terra sufficiente per consentire pratiche di coltivazione convenzionali sul terreno sottostante.Strutture alte fino a tre metri, che ospitano nella parte sotto-modulo colture che beneficiano di un maggior grado di ombreggiamento e permettono di avere un’alta resa energetica e agricola». Se l’obiettivo è la decarbonizzazione del Paese, le strutture agrovoltaiche che possono accelerare questo processo. L’agrivolaico può essere anche un rilancio per i terreni incolti. Adesso, tra le misure previste nel PNRR un importante ruolo è dato dall’agrisolare e dall’agrivoltaico. L’agrivoltaico tende a creare una sinergia tra la coltivazione dei campi e la produzione di energia elettrica, garantendo una produzione da fonti rinnovabili utile per il Paese. In Puglia abbiamo una delle maggiori estensioni di terreni agricoli del Paese e il sole è presente quasi tutto l’anno. È sicuramente una opportunità per la Puglia e per gli imprenditori agricoli di produrre energia rinnovabile e fare reddito. Sarà la Puglia la prima regione italiana a massimizzare la sinergia tra il settore agricolo e quello energetico. Si tratta di impianti che plasmano il futuro. Lo stesso Pnrr, infatti, prevede ingenti fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici con sfidanti obiettivi da raggiungere entro il 2030.

0 Shares