Poggio Imperiale “Stare insieme rende forti”. Il 31 gennaio si parla di produzioni etiche ed agricoltura sociale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Stare insieme rende forti”, finanziato dal GAL Daunia Rurale 2020. Un pomeriggio ricco di attività per riflettere sull’importanza per le imprese e le associazioni del territorio di dotarsi di un marchio etico.

Prosegue il cammino di “Stare insieme rende forti”, il progetto finanziato dal GAL Daunia Rurale 2020 grazie al bando 2.3 “Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate”. Il progetto – che nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali Agape (soggetto capofila), Attivamente di San Severo, Medtraining e Ortovolante di Foggia – ha visto l’attivazione di un percorso di formazione specifico, l’orientamento al lavoro e la presa in carico di soggetti in fragilità sociale, in particolare persone con disabilità psichica segnalate dalle istituzioni competenti.

Poggio Imperiale “Stare insieme rende forti”. Martedì 31 gennaio 2023, a Poggio Imperiale a partire dalle ore 16.30, presso il Centro Diurno “Cuore con le ali” (Via Fiume n.11). Il pomeriggio si aprirà con un Tavolo Tecnico a cui sono chiamati a partecipare gli enti locali e le imprese del territorio. Seguirà alle ore 18.00 “Terra e Sensi”, un Laboratorio esperienziale rivolto ad adulti e bambini (info e prenotazioni: 342.1226280). Alle ore 19.00, infine, è prevista una degustazione enogastronomica con prodotti biologici e solidali realizzati nell’ambito dell’agricoltura sociale.